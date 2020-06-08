يمر النجوم العرب بمراحل متعددة في حياتهم تؤدي إلى إحداث تغيرات كبيرة في مظهرهم الخارجي، وعلى مدار سنوات تمكن عدد كبير منهم من خسارة الوزن بطريقة مذهلة، فبعضهم خسروا نصف أوزانهم تقريباً؛ ولسنوات طويلة عُرف بعض النجوم والنجمات بالوزن الزائد، لكن في الفترة الأخيرة خضع بعضهم لعدد من الجراحات و أتّبع بعضهم الحميات الغذائية والقيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم، حتى يتمكنوا من تحقيق تلك الخسائر المذهلة لأوزانهم .

ولعل أحدث هؤلاء النجوم الذين خسروا الكثير من الوزن، النجمة العالمية “أديل” التى أطلّت بشكل مختلف تمامًا في حفل عيد ميلادها الـ32، مفاجأة بذلك جمهورها ومحبيها حول العالم، حيث بدت رشيقة ونحيفة جدًا حتى أن ملامح وجهها أختلفت بعد أن خسرت الكثير من وزنها. وغيرها الكثير من النجوم الذين فاجئوا الجميع بخسارتهم الهائلة للكيلوجرامات الزائدة .

والفيديو التالى سوف يعرض لكم بالتفصيل هؤلاء النجوم والنجمات وأشكالهم “قبل وبعد” خسارتهم الوزن الزائد .