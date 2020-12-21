خطفت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ الأضواء وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو صور من كواليس تصوير فيديو كليب عملها الجديد الذي يحمل اسم “​معذور قلبي​”.

وتصدّر وسما “نجوى كرم” و”معذور قلبي” الترند على موقع التواصل الإجتماعي في لبنان حيث تفاعل المتابعون بشكل كبير مع هذين الوسمين،

@waleednassif

انت بتعرف شو عملت فينا مبارح انت نجوى سهرتونا وفرحتونا والله ماغمضت ولاعين #الثنائي_الجميل#معذور_قلبي pic.twitter.com/Jxz5822FEp — محمد جهاد علي (@rcz6z) December 21, 2020

كما نشر جمهور نجوى كرم صوراً وفيديوهات لنجوى من كواليس تصويرها لفيديو كليب الأغنية اليوم، والذي تتعاون فيه مجدداً مع المخرج اللبناني ​وليد ناصيف​.

وقامت نجوى كرم هذه المرة بتصوير عملها الجديد الذي حمل عنوان “معذور قلبي” من قلب العاصمة التي شهدت على الكثير من المآسي في الآونة الأخيرة وخاصة انفجار المرفأ

وكانت نجوى قد إحتفلت أمس بزفاف إبن شقيقها كرم، على عازفة الكمان فانيسا نصار، وظهرت بغاية الأناقة والتألّق بفستان أحمر أثار إعجاب متابعيها ومحبيها.