أطلّت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حوار جريء في برنامج “جعفر توك”، وتحدّثت عن رأيها في مواضيع مختلفة منها الزواج المدني، حقوق المثليين والزوجة الثانية غير ان ابرز تصريحاتها كان اعترافها بأنها كانت زوجة ثانية.

فقد فاجأت نجوى كرم مقدم البرنامج الذي سألها ان كانت تقبل ان تكون زوجة ثانية بإجابتها بعد لحظة تردد: “صراحة انا صارت معي انا عندما تزوجت كان زوجي بده يطلق زمان زمان وانا رفضت”

وتابعت نجوى كرم مبررة سبب رفضها ان يطلق زوجته الاولى بالقول : “وافقت على هذا الوضع حفاظاً على الزوجة الأولى لأنني رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال”.

وتابعت نجوى “بس انا هذا الموضوع لم يكن هو العقبة هو في حياتي لأني انا انسانة عن جد حنونة وعاطفية وبحب ان تكون الحقوق بالحياة لكل إنسان كما يتمناها”

وأكدت أنها كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، غير انها أكدت أن سبب الانفصال بينهما لم يكن بسبب زواجه الأول.

وعن السبب الذي جعلها تقبل ان تكون الزوجة الثانية، قالت نجوى كرم: “حبيت.. كل حدا بحب بخلي الحب يكون هو سيد الموقف”.

وكانت كرم قد تزوجت من يوسف حرب، وكان متزوجاً من زوجة أخرى وله منها ثلاثة أولاد. بداية زواج كرم من حرب كانت سراً، ثم أعلنت زواجها منه بعد ذلك ووقفت ضد كل من اعترض على هذا الزواج.