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شاهد .. نجوى كرم متنكرة في زي ” ماما نويل “

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نشرت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” صورا ومقاطع فيديو من زيارتها لجمعية ” أيام الرجاء ” في مسقط رأسها بمدينة زحلة اللبنانية لإدخال السرور والفرحة على قلوب الأطفال الموجودين بها .

حيث دخلت نجوى كرم على الأطفال وهي مرتدية زي ماما نويل وتحمل جرس العيد وتغني لهم أغنية ” ليلة عيد ” .

وشاركها الأطفال الغناء ورقصت نجوى معهم وقدمت لهم الهدايا والذين ظهرت عليهم السعادة والفرح بهذه الزيارة وتجاوبوا معها بشكل كبير .

وأشارت نجوى إلى أن المشوار بدأ في زحلة والذي أطلقت عليه ” ميلاد السلام ” .. وهو ما يعني أنها ستكمل رحلة الميلاد لنشر الفرح بمزيد من المؤسسات .

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