شاهد… نجيب ساويرس عن باتريك ديمبسي: “بنتي خلتني اتصور معاه”

قال رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، إن النجم الأمريكي باتريك ديمبسي من النجوم العالميين الذين لهم محبين كُثر في العالم كله.

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وأضاف “ساويرس”، في تصريح لموقع “فيتو”: “ابنتي طلبت مني أن التقط صورة معه، وأرسلت لها فيديو وهو يحييها باسمها، فطارت فرحًا”.

وأوضح أن “باتريك” إنسان جميل ومتواضع، وهناك تعاون جديد معه لإنتاج عدة مسلسلات مشتركة.

وعُرض اليوم المسلسل التليفزيوني الجديد «The Truth About the Harry Quebert Affair»، بطولة «باتريك ديمبسي» للمرة الأولى في الشرق الأوسط ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي