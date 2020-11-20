أبدت الإعلامية السعودية نرجس العوامي انزعاجها من الردود والضحة التي اثيرت بسبب تعليقها على احدى صور الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخرا والتي عبرت من خلالها عن حبها لها ورغبتها في ان تصبح شبهها.

وقالت نرجس العوامي في فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستغرام”: “للناس اللي عم تنتقدني وتهاجمني عشان بعلق لياسمين صبري بحساباتها.. ويقولون لي فشلتينا.. أنت مش بقيت أهلي عشان أفشلك.. وفيها إيه لما أحب واحدة والله إني أحب ياسمين أكثر من أبو هشيمة نفسه”.

وأكدت نرجس العوامي مرة جديدة على حبها لياسمين صبري وقالت: “فعلا انا احس ياسمين صبري جميلة وعادي ابغى اشبهها يعني انا احسها ايقونة الجمال كيفي”.

واردفت “ايه احب ياسمين صبري فيها ايه لما احبها؟ احبها كأنها اختي كأنها صديقة أحبها كأني ابنتها كأنها أمي”.

وأضافت: “وفي ناس يقولون لي ليش ما بتبيعي نياقك وبتعملي عمليات تجميل تكوني شبهها.. وناس تانية تقولي انتي مهووسة بياسمين.. شو إذا أنا مهووسة فيها البنت جميلة وأنا أحبها وليش كلكم دكاترة نفسيين عشان تعرفون إذا أنا مهووسة ولا لأ.. إيه أنا بحب أقول كلمة حلوة لكل الناس”.

وتابعت: “والناس ياللي بيقولون لي ياسمين راح تعملك بلوك.. ليش أنا أذيتها ولا غلط فيها.. ما يمكن تكون مستأنسة بتعليقي.. وش دراكم ان هي متضايقة؟ طلعت ياسمين صبري في تصريح وقالت انا متضايقة من نرجس؟ نرجس مهووسة فيني؟ يمكن احبها اكثر من ابوهشيمة حتى؟ والله العظيم الحب عادي”.

يذكر ان نرجس العوامي كانت قد علقت على خبر سابق من نورت مستغربة كلمة “تثير الجدل” في العنوان.

وقد لقي فيديو نرجس العوامي تفاعلا واسعا من متابعيها حيث اكد الكثيرين انها اجمل من ياسمين صبري حيث كتب احدهم “أول مرة أشوفك بصراحة بس برأيي انتي أحلى و شكلا أنتي كتيرة حلوة و جميلة “.

بدورها نشرت ياسمين صبري مقطع فيديو على خاصية الستوري على حسابها على انستغرام ظهرت فيه نرجس العوامي وهي تعد بإهداء ياسمين صبري إحدى نياقها مع خادم يرعاها لها.