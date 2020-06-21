نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحتفل من خلاله بعيد ميلادها ال 48 الذي يوافق اليوم الأحد 21 من يونيو .

وتضمن مقطع الفيديو مجموعة من الصور لنرمين الفقي يصاحبها أغنية ” شمعة ورا شمعة ” للفنانة عفاف راضي والتي قامت بغنائها في مسلسل ” أبو العروسة ” الجزء الثاني .

وكتبت في تعليقها على الصورة مهنئة نفسها بعيد ميلادها فقالت : ” النهاردة عيد ميلادي .. كل سنة وأنا طيبة ” .

وتفاعل المتابعون على الفيديو الذين جاءت تعليقاتهم بتمني السعادة والنجاح دائما لها .