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شاهد… نسرين طافش بجلسة تصوير جديدة بالهوت شورت

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نشرت النجمة السورية نسرين طافش مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها على انستغرام وجاءت في الهواء الطلق بملابس جاكوال.

وكتبت طافش، تعليقا على الصور، مقولات تدعوا للإيجابية والثقة في النفس للفيلسوف الهندي سادجورو، وديباك شوبرا.

واختارت لسادجورو: ماذا يريد الكل؟ سعادة في الداخل والخارج .. ماذا يعني بعناصر التجلي الأربعة؟ صحة في الجسد .. سلام في العقل .. الحب والعاطفة في المشاعر .. بهجة في الطاقة.

أما شوبرا فاختارت له مقولته: أبدا لا تنتهي إمكانياتك إلا إذا وضعت لها الحدود بنفسك .. والسبب بوضع هذه الحدود هي القناعات السلبية .. فكر بذاتك بايجابية.

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مساكم حب و نور من الشام 🌹 #سوريا #دمشق #حب #سوريتي

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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ماذا يريد الكل ؟ سعادة في الداخل والخارج. . ماذا يعني بعناصر التجلي الأربعة ؟ صحة في الجسد .. سلام في العقل .. الحب والعاطفة في المشاعر .. بهجة في الطاقة . #سادجورو 🌹

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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أبدا لا تنتهي إمكانياتك إلا إذا وضعت لها الحدود بنفسك .. و السبب بوضع هذه الحدود هي القناعات السلبية .. فكر بذاتك بايجابية . #ديباك_شوبرا 🌹

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