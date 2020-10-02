شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على حسابها على انستغرام بفيديو قصير يرصد اخر لحظاتها في السرير قبل النوم.

وظهرت نسرين طافش، في الفيديو، وهي في السرير وتلاعب قطتها وتحتضنها وعلقت كاتبة: “

آخر خمس دقائق قبل نومك تحدد مزاجك عندما تصحو في اليوم التالي .. احصي الأشياء الجميلة التي مررت بها خلال هذا اليوم ..”.

وتابعت نسرين طافش: “.. كل ما تفكر به قبل النوم سيطهى على نار هادئة اثناء نومك لينضج عند استيقاظك تصبحون على حب ”.

وختمت كلامها بالاشادة بقططها قائلة: “تغنيج قبل النوم شمسي و قمري فندي و غوتشي ”.

وكانت نسرين طافش قد شاركت، قبل ذلك، بمقطع فيديو استذكرت فيه اقامتها في احد الفنادق في دبي حيث ظهرت وهي هي تستمتع بمشاهدة الأسماك من داخل غرفتها وعلقت: “خذني هناك مرة ثانية”.

الجدير بالذكر ان طافش كانت شاركت في بطولة مسلسل ختم النمر رفقة أحمد صلاح حسني قبل أن تحتل الترند في الوطن العربي بمشاركتها في بطولة مسلسل الوجه الآخر الذي يعرض عبر قنوات “سي بي سي” المصرية ويشاركها في بطولة العمل كل من روجينا وأحمد فهمي وماجد المصري.