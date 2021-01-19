خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الانظار بمقطع فيديو جديد شاركته مع متابعيها وجمهورها من خلال حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت نسرين طافش في الفيديو رشاقتها وإطلالتها الجذابة حيث ظهرت وهي تسير بدلع مرتدية فستان مجسم باللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز جمال ملامحها.

وعلقت الفنانة السورية على الفيديو قائلة: “لن تعرف معنى أن تحب الآخر حقًا ما لم تحب نفسك أولًا”.

وقد تفاعل متابعو نسرين طافش مع الفيديو حيث تغزل الكثيرون بجمالها وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “ادلع يا كايدهم ” و “يا ارض احفظي ما عليكي”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مشاركتها في مسلسل “الوجه الآخر” بطولة ماجد المصري، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، محمد ناصر، وهاجر الشرنوبي.