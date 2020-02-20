شاهد نسرين طافش ترقص السالسا بجرأة وتعلق: ارقصْ.. وأنتَ حـرٌّ تماماً

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على حسابها على انستغرام بمقطع فيديو لها وهي ترقص السالسا.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي ترقص السالسا في منزلها مع احد المدربين وعلقت كاتبة: ارقصْ.. وانْ لم تزلْ جراحكَ مفتوحة، ارقصْ.. وانْ مُـزِّقـتْ ضمَّـاداتك، ارقصْ.. وأنتَ تخوضُ القتـَـال ، ارقصْ.. وأنتَ حـرٌّ تماماً

#جلال_الدين_الرومي :