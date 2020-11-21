شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي تتمايل على انغام اغنية “قولني كلام” للفنان المصري تامر حسني داخل سيارتها.

وعبرت نسرين طافش عن اعجابها الشديد بالاغنية وذلك عبر التعليق على الفيديو اذ كتبت: “صباح المود العالي شو هي الغنية يللي بترفع المود الخاص فيكم بأي وقت !!!”..

وكانت نسرين طافش قد تحدثت مؤخرا عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إنه لابد أن يتوفر به عدة شروط منها “الراجل اللي يضحكها”، وأنها تحب الرجل خفيف الظل ولكنه ليس من أولويتها، وقالت إنها تحب الرجل الواعي الناضج وصاحب أخلاق ولا ينظر إلى غيرها وأنها تحب الشخصية المثقفة والمتوازنة بالإضافة إلى تحليه بصفة الكرم”.

وقالت نسرين، أثناء حلولها ضيفة برنامج “لايت شو” على قناة الحياة،، إن المادة مفيدة في أي علاقة وأنها سبب رئيس في نجاح العلاقات، وأنه لابد أن يكون الرجل مسؤولا من الألف إلى الياء عن مصروف الحياة بين الشريكين.

يذكر أن نسرين طافش تتواجد حاليا في الإسكندرية في مصر، لتصوير مشاهدها في فيلم “للإيجار”، وكان التصوير قد بدأ قبل أيام.