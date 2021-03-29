شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو راقص وعدة وصور، مع الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الشخصيي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت نسرين طافش، في الفيديو والصور التي نشرتها، من احتفال الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاده، وسط أصدقائه من الوسط الفني، وخارجه.

وعلقت نسرين طافش، على الفيديو التي نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، كاتبة: “كل سنة وانت طيب يا ميغوو، يا أطيب قلب وأيامك كلها حب مع حبيبتي الجميلة رانيا، ومجمع الحبايب كلهم بالفرح و السعادة”.

ويذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش، تستعد للدخول في السباق الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل “المداح”، وحرصت خلال الأيام الماضية عن نشر مجموعة صور من كواليس العمل، مع بطل المسلسل حمادة هلال، وتبادل الثنائي الإشادات ببعضهما من خلال خاصية التعليقات، معربان عن سعادتهما بالعمل سويًا.