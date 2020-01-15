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شاهد.. نصائح سما المصري للرجل في ليلة الدخلة: “خليك حنين”!

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نصائح سما المصري لليلة الدخلة

نصائح سما المصري لليلة الدخلة

نشرت الفنانة سما المصرى مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام وجهت من خلاله نصائح عن ليلة الدخلة.

وظهرت سما المصري فى الفيديو فى غرفة النوم مرتدية قميص نوم أبيض شفاف وعلقت كاتبة “نصائح لليله الدخله للراجل وللست”.

وبدأت سما المصري كلامها بتوجيه نصيحة الى الرجال قائلة : “انت كرجل عارف حتعمل ايه بس بلاش تبقى ناشف اوي معاها وبلاش تبقى متسرع معاها خليك حنين”.

ثم وجهت كلامها الى النساء قائلة: “يا حبيبتي عادي لو انت خايفة بلاش النهاردة بكره عادي بعده عادي ما فيش مشكلة الاسبوع الجاي حتروح منك فين حتطير”.

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