شاهد.. نصائح سما المصري للرجل في ليلة الدخلة: “خليك حنين”!

نشرت الفنانة سما المصرى مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام وجهت من خلاله نصائح عن ليلة الدخلة.

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وظهرت سما المصري فى الفيديو فى غرفة النوم مرتدية قميص نوم أبيض شفاف وعلقت كاتبة “نصائح لليله الدخله للراجل وللست”.

وبدأت سما المصري كلامها بتوجيه نصيحة الى الرجال قائلة : “انت كرجل عارف حتعمل ايه بس بلاش تبقى ناشف اوي معاها وبلاش تبقى متسرع معاها خليك حنين”.

ثم وجهت كلامها الى النساء قائلة: “يا حبيبتي عادي لو انت خايفة بلاش النهاردة بكره عادي بعده عادي ما فيش مشكلة الاسبوع الجاي حتروح منك فين حتطير”.