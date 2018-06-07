شاهد.. نصرة الحربي تبكي وتعتذر لـ رئيس مجلس ادارة مجموعة mbc: أنا كنت متضايقة وخانني التعبير وتصرفي كان مشين!

اعتذرت الإعلامية السعودية نصرة الحربي، الاستاذ وليد آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة “mbc” ولأسرته، عن التصرف الذي أسمته بـ “المشين “.

وقالت نصرة الحربي خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات” : “أود تقديم اعتذار لكل أسرة الاستاذ وليد إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc على تصرفي المشين بصراحة”.

وتابعت: ” أنا قلت كلام قبل 5 أشهر وكنت في لحظة غضب أو سأسميها تراكمات لأن أول ما بدأت مشواري الإعلامي تبنتني قناة mbc واشتغلت مراسلة لمدة سنة وبعدها مذيعة وكنت أواجه الكثير من الضغوطات من الداخل”.

وأضافت: “سبق وقلت زعل الكثير مني لما صدر القرار وطلعت أنا وتكلمت بطريقتي مع الشيخ وليد فكان يقول لي أنتي عندك مشكلة معي، أنا بصراحة ما عندي مشكلة معه شخصيا”.

وأردفت: “بس أنا كنت متضايقة وخانني التعبير وقتها من كثرة المشاكل والمضايقات التي تعرضت لها داخل قناة” mbc.

واستكملت وهي تبكي ” لقيت نفسي لاشعوريا بمسك سناب وبتكلم أنا ما قصدت وهم كانوا يخبروني كلام كثير عن لسان الشيخ وليد.. هو من يقول .. هو من يريد”

وأضافت ” أنا بنت سعودية كنت أطمح تقديم عمل جيد وحاولت أن أثبت نفسي كمراسلة ومذيعة وقدرت و بإمكانك مراجعة كافة الإيميلات كنت أقوم بتأدية عملي على أكمل وجه”.