شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية هجوما جديدا على الفنانة السورية شكران مرتجى كاشفة ان لديها تسجيلات صوتية لها تثبت بأنها “بلا مربى”، حسب تعبيرها.

وقالت نضال الاحمدية، في مقطع فيديو، متسائلة “بتسمح انشر تسجيلاتها الصوتية على الواتساب التي هي بعتتهم بارادتها الكاملة؟ بتسمحيلي انشرهم لعرف الناس على اذا هي كانت بنت مرباية او بلا مربى”.

وتابعت “أنا سألتها لانه عيب مش ممكن انا مرق شيء بدون اذن الفنان الذي ائتمني على صوته”.

وأضافت نضال الاحمدية ان شكران رفضت طلبها وقالت “اذا انت مرباية اسمحيلي انشر الرسائل الصوتية”.

وكانت نضال الأحمدية قد شنت في حديث إذاعي لها حملة عنيفة على عدد من الفنانين السوريين، ومنهم شكران مرتجى التي تحدثت عن الخلاف الذي وقع بينهما نتيجة اختلاف وجهات النظر في حادثة سرقة بيت الفنانة نانسي عجرم.

وقتها دافعت شكران عن أبناء سوريا بعدما قامت الأحمدية بشتمهم، لترى نضال أن دفاع شكران هو أمر غير مقبول ووصفتها بقلة التهذيب والأخلاق، كما حظرتها من متابعتها في جميع مواقع السوشيال ميديا وذلك وفق قولها في البرنامج.