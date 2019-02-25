شاهد.. نقل فلة الجزائرية للمستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية شديدة

تعرضت الفنانة فلة الجزائرية، لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها للمستشفى، وكانت في حالة يرثى لها.

ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، من داخل المستشفى، وعلقت عليه قائلة: “إلى كل ولاد الحركة أعداء وطني لو لم أكن في هذا الظرف الصحي لما كنت أول وحدة على ميدان الأحرار”.



وكانت فلة، قد دعت خلال الأيام الماضية الجيش إلى منع “العهدة الخامسة” للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، وأثارت دعوتها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قالت إدارة أعمالها الفنية إن الفنانة تمر بانهيار عصبي.

ودعت فلة إلى انتفاضة “سلمية” تقودها النخبة المثقفة في البلاد، وقالت “جاء اليوم دوركم أيها الدكاترة والمحامون لتنقذوا بلادكم من منزلق خطير”.