شاهد .. نهال عنبر تنهار في البكاء على الهواء

استضاف برنامج ” كلام ستات ” المذاع على قناة ” ON E ” المصرية يوم أمس الإثنين ” سحر نوح ” و ” مريم نوح ” ابنتا الموسيقار المصري الراحل ” محمد نوح ” بمناسبة عيد الحب المصري .

وغنى الثنائي أثناء الحلقة أغنية تحمل إسم ” أغلى حروف ” والتي أهدوها لروح والدهما الموسيقار الراحل احتفالا بعيد الحب .

وأثناء تأديتهما للأغنية لم تتمالك الفنانة المصرية ” نهال عنبر ” والتي تشارك في تقديم البرنامج نفسها من حصر دموعها وانهارت في البكاء فور سماعها للأغنية وتأثرها بكلماتها .

يذكر أن برنامج كلام ستات يشارك في تقديمه إلى جانب نهال عنبر كلا من شريهان أبو الحسن وهيدى كرم وندى رحمى .. ويعرض فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت مصر من السبت للأربعاء من كل أسبوع .