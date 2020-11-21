أعلنت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، عن تصدرها قائمة الأكثر تأثير والأعلى أجرًا كمبيعات في الوطن العربي، وذلك وفق إحصائيات أجرتها مجلة Vogue Business المتخصصة في مجال الموضة والأزياء.

وقالت نهى نبيل عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، إنها دائمًا ما تردد بأنها تنافس نفسها كي تكون الأولى دائمًا لأنها تفضل أن يكون لها خط مختلف بما تطرحه لجمهورها المتابع لمحتواها، معقبة بأنها دائمًا ما تبني تصدرها في أي دراسة أو إحصائية على وقائع من خلال مجلات كبرى.”.

وأضافت نهى نبيل قائلة: “وصلني خبر أسعدني وأثلج صدري وأعتبره نجاح لي على المستوى الشخصي ونجاح للفاشينيستات في الوطن العربي عامة وللكويتيات خاصة.. اليوم تم اختياري وفق إحصائية مجلة Vogue Business بأنني نهى نبيل المؤثرة رقم واحد في الوطن العربي”.

وأردفت الفاشينيستا الكويتية: “قيمتي السوقية تصل 12 مليون دولار يعني لما الشركات تبي توصل حق نهى نبيل لازم تصرف على حملاتها الإعلانية مبلغ قيمته 12 مليون دولار علشان توصل لنفس التأثير حق حسابات نهى نبيل في مواقع التواصل الاجتماعي”، مبينة أن هذا النجاح الذي حققته وسام على صدرها.

دراسة أعدتها مجله فوغ الأعمال والتي تضمنت السوق العربي والتأثير في مجال الموضة والأزياء، حيث تشير إلى تصدر المدونة الكويتية نهى نبيل قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم العربي بقيمة سوقية تقدر بـ 12 مليون يورو. pic.twitter.com/Az6l0JjCgV — المجلس (@Almajlliss) November 19, 2020

وأكدت نهى نبيل: “إحنا في مجالنا هذا في لغط كبير على النجاح مثل المسميات يعني كل واحدة تطلع تعرض على السوشال ميديا صار اسمها فاشينيستا تعرض فاشون ولا ما تعرض فاشون صار في ميكس ولغبطة عند الناس بالمحتوى بالشخصيات صار مقياس النجاح كام مشاهدة وكام فولورز حتى لو كانت محتوياتنا مختلفة ومجالاتنا في العمل مختلفة وما ننافس بعض”.

واستطردت تقول: “أنا اللي بيهمني في النهاية أن يوجد مثل هذه الدراسات التي تنصفني في مجال عملي وتقيمني في مجال الموضة والجمال مثل ما أنا أحب أقدم نفسي.. جدًا سعيدة على هذا الإنجاز وسعيدة جدًا بتصدري قائمة كالأنفلونسر الأكثر تأثيرًا في العالم العربي”.

وتفاعل الجمهور مع مقطع نهى نبيل مؤكدين أن الأرقام التي توردها من خلال مشاهداتها ومتابعيها وهمية، ولا تمت للحقيقة بصلة، بينما اندهش آخرون من فرحتها بتصدر القائمة على الرغم من أنها لم تفرح عندما فازت الفاشينيستا الكويتية الدكتور خلود سابقًا، وقالت وقتها إن التصدر ليس مهما بقدر أهمية حب الناس.