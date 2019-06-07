شاهد.. نهى نبيل تجيب على أسئلة غريبة من متابعيها!

أطلت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل، على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت على أسئلتهم.

ومن الاسئلة، كان سبب رفضها عمل حساب لابنتها الصغيرة دانا على السناب شات حيث أجابت بأن صغر عمرها هو سبب رفضها.

ولم تخلو الاسئلة من بعض الغرابة والطرفة، حيث سألها احدهم: “اذا كنتي جهاز كهربائي شو تتمنين تكونين” وقد اجابت نهى بطرافة حيث قالت: “غسالة عشان انظف الدنيا”.

كما اعترفت نهى نبيل، بأنها لا تصلح ان تكون ممثلة، قائلة: ”رحم الله امرء عرف قدر نفسه.. أنا فاشلة“، مشيرة إلى أن أول شخص طلب منها دخول مجال التمثيل، كان الفنان الكويتي داوود حسين، في عام 2005، أي قبل زواجها.

وقالت نهى نبيل، إنها تؤمن بالقضاء والقدر، ليس بالعين والحسد، مشيرة إلى أن ذلك نابع من ثقتها في أن ما يجري لها مكتوب عليها حدوثه، دون استطاعة من أحد في تغييره.