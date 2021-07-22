فاجأت الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، زوجها إبراهيم الجمعان، بإهدائه سيارة من نوع “فيراري” من دون ذكر مناسبة وراء ذلك، سوى أنها أرادت تحقيق حلمه بعد عام على تمنيه اقتناء تلك السيارة.



وتعتبر سيارة “الفيراري” باهظة الثمن، كونها موديل هذا العام، حيث أشارت نهى إلى أنها “سيارة أحلامه”، معقبة في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، بأنها كانت تخطط لتحقيق حلمه منذ عام عندما أراد اقتناءها لكن ظروفاً مرت بها عطلت تحقيق الحلم.



وتابعت نهى، التي تتواجد في دبي حالياً، أنها جاءت بتلك السيارة من الكويت إلى مقر إقامتها بدبي تحقيقاً لحلم زوجها، مردفة: “اليوم بعد سنة.. ها هو حبيبي بيسوق السيارة اللي كان يبيها (سيارة أحلامه)”.



واستطردت نهى، في تعقيبها على تحقيق حلم زوجها، تقول: “لأن ربك يعطي كل إنسان على قد نيته.. وخلي إيمانك بربك كبير.. مهما تضيق ربك هيفرجها”.

وقبل أيام، عبرت نهى عن سعادتها البالغة لحضور زوجها مهرجان “EMIGALA”، الذي أقيمت فعالياته، الأربعاء، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمساندتها وتشجيعها لحظة تكريمها كأيقونة للجمال بالوطن العربي.



ونشرت نهى مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”، لحظة مفاجأة زوجها لها بالحضور، وقالت فيه: “حقيقي أحلى مفاجأة يا قلبي، ردت ليا روحي والله، حضر المهرجان بدون ما أعرف”.