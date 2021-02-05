واصلت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل هجومها على ظاهرة التحرش عبر سلسلة الفيديوهات التي تنشرها على حساباتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث فيديوهاتها، أكدت نهى نبيل ان البنت ترتدي الماكياج للاستمتاع بحيايها وليس ارضاءا للجنس الاخر وقالت “المتحرش لو شاف صخرة يتحرش بيها فلا تقطون بلاكم على بنات الناس”.

نهى نبيل : منو قالكم ان البنت تتمكيج او تهتم في نفسها عشان الجنس الاخر ! pic.twitter.com/letXSqdOcT — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) February 5, 2021

وتابعت نهى نبيل “البنت تعيش حياتها تحط ماكياج ما ضروري تحطه حقكم مين قلك وقت تتمكيج تتمكيج حقكم مين قلك لما بنت تسوق سيارة كشف تسوقها حقكم”.

واضافت “ترى وايد بنات اذا مو كلهم تحب تكون حلوة حق نفسها وتهتم بنفسها حق نفسها وتحب تسوي شعرها لنفسها ولما تلبس تلبس حق نفسها”.

وقد أثار كلام نهى نبيل موجة من الجدل بين المتابعات والمتابعين حيث قالت احداهن “احس كلامها ينطبق اكثر علينا يالمنقبات لان زينتنا من وراء حجاب ف اكيد النيه لنفسي اما المتبرجات السافرات الله اعلم بنواياهم” لترد عليها اخرى ” عجيب والله كيف دخلتي بنية الناس وفوق ذا كله اليوم جمعه ، روحي صلي واقري قران واستغفري ربك”.

عجيب والله كيف دخلتي بنية الناس وفوق ذا كله اليوم جمعه ، روحي صلي واقري قران واستغفري ربك — wafa (@Brearfly) February 5, 2021

ما اقدر اروح عزيمة ولا زواج بدون مكياج بعد

مثل ماوجهك البارد مايقدر يروح عزيمه ولا زواج بدون مايضبط الدقن ويلبس شماغ وعقال — شادية ابوهشهش (@l9e8h) February 5, 2021