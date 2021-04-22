حلت الفاشينيستا الكوينية تهى نبيل ضيفة على الاعلامية الاماراتية مهيرة عبدالعزيز في حلقة الامس من البرنامج الحواري الذي تقدمه خلال شهر رمضان عبر حسابها على انستغرام.

وتحدثت نهى نبيل خلال اللقاء عن قضية خلافها مع مواطنها الاعلامي صالح الراشد قائلة أن الموضوع ابعد من خلاف معها قائلة “في خلاف معي ومع زوجي وفي خلاف مع عائلتي وفي جروح عميقة وفي فوضى لا بد انها تتنظف قبل التسامح او أي شيء”.

كما قامت نهى نبيل، أثناء اللقاء، بالاتصال بالفنانة الكوينية هيا الشعيبي وتنفيذ مقلب بها وذلك بناءا على طلب من مهيرة عبد العزيز.

وخلال اتصالها بـ هيا الشعيبي، قالت لها نهى نبيل انها تنوي الانفصال عن زوجها والسفر خارج البلاد الى دبي طالبة المساعدة منها واستدانة مبلغ 20 الف دينار قبل ان تكشف لها ان الاتصال عبارة عن مقلب وانها في بث مباشر مع مهيرة عبدالعزيز.