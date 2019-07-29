شاهد… نوال الزغبي ترد على اليسا وهيفاء وهبي: “اخر همي”!

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على إلغاء مواطنتيها الفنانتين إليسا وهيفاء وهبي، لمتابعتها على تويتر.

واجابت نوال، خلال لقاء مع برنامج “عرب وود”، الذي يُعرض عبر شاشة “روتانا سينما”، على سؤال عن هذا الامر قائلة: “ما بدي احكي بالموضوع ولا هاممني الموضوع واخر همي الموضوع”.

يشار إلى أن نوال الزغبي، كانت قد طرحت ألبومها “كده باي” بالتزامن مع الاحتفال بـ”عيد الحب”، ويتضمن 10 أغنيات متنوعة وهم “صبح صبح” و”جوه قلبه” و”مش خايفة” و”محاية” و”كده باي” و”اللي براسي عملته” و”آه يا سيدي” و”ميه وجع”، و”الجمال له ناسه” و”أيام صعبة”.