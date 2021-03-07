اعترفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بغيرتها من مواطنتها الفنانة نجوى كرم متحدثة عن منافسة قوية بينهما وذلك خلال جلسة تحدّثت خلالها بصراحة مع الإعلامي نيشان ليلة أمس الأحد في حلقة مميّزة من برنامج “بصراحة مع” على شاشة MBC1.

وقالت نوال الزغبي ردا على سؤال من نيشان: “اكيد غرت من نجوى كرم كان في منافسة كثير قوية انا وياها مثلا تعمل هي مهرجان انا ما يطلبوني عليه جن”.

#نوال_الزغبي: كنت أغار من #نجوى_كرم والمنافسة بيننا كانت قوية جدا وشريفة وهي بالنسبة لي فنانة متكاملة من كل النواحي و"وحشة" على المسرح وأحبها كثيرا واليوم هي "Buildozer"@NawalElZoghbi@najwakaram pic.twitter.com/IVc6t5o969 — Star Arab World (@StarArabWorld) March 7, 2021

وتابعت “كنت قول اوكي رح فرجيكن المرة الجاية لحتطلبوني الي” واضافت ضاحكة “منافسة شريفة يعني”.

ووجهت نوال الزغبي رسالة الى نجوى كرم مؤكدة انها “فنانة متكاملة ووحشة على المسرح وبلدوزر”.

وقد اشاد المتابعون بصراحة نوال الزغبي وجرأتها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “عجبتني بلقاء كانت صريحه وصراحتها دليل علي انها تجاوزت الغيره المريضه ووصلت لثقه بنفس بصراحه استغربت جرائتها بس دليل علي قوتها”.

بدورها ردت نجوى كرم على كلام نوال الزغبي عبر تغريدة على حسابها على تويتر قالت فيها “بالتسعينات كانوا الناس يتغنوا بجمالك وهضامتك وبعدك لما بتطلي بتطل نجمة حقيقية مش كذبة”.

إنت النجمة المضواية اللي مش ممكن تنطفى… بحبك من قلبي https://t.co/kK6GZoxx28 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 7, 2021