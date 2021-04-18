شاركت الفنانة وعد السعودية متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف جمعها بالفنانة نوال الكويتية حيث ظهرا في انسجام وهما يضحكان معا.

وحرصت نوال الكويتية في الفيديو على تهنئة وعد السعودية ببرنامجها الجديد لترد عليها الاخيرة “ليش ما طلعتي معايا” لتوضح نوال الكويتية “عشان ما ابغى الحين اطلع في لقاءات الموسم الثاني وعد اكون معاكي”.

حبيبتي انتي إلي ماينشبع منك نورتيني اليوم وفرحت ابشوفتچ واااااايد https://t.co/kxm2V30nid — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) April 18, 2021

وعلقت وعد على الفيديو كاتبة: “اجمل قعده مع الحب نوال الكويتية ووسوالف وحكي وقغده ماينشبع منها احبك نوال ام حنين”.

بدورها علقت نوال على الفيديو وكتبت “حبيبتي انتي إلي ماينشبع منك نورتيني اليوم وفرحت ابشوفتچ واااااايد”.