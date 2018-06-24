شاهد… نوال الكويتية تقود السيارة في الرياض

احتفلت الفنانة الكويتية نوال مع جمهور حفلها الأول بالمملكة العربية السعودية، بتنفيذ قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة داخل المملكة.

وكانت نوال تمتع جمهورها بأغنياتها، لتتوقف وتسأل الجمهور عن الساعة وتبارك لهم وتعبر عن سعادتها لتنفيذ هذا القرار.

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كما نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيديو لنوال داخل السيارة وهي تقودها في شوارع الرياض ومعها سالم الهندي المدير التنفذي للشركة، ليبارك لها على حفلها كأول فنانة خليجية تقدم حفلا في السعودية وعلى كونها أول فنانة تقود السيارة هناك.

ظهرت نوال في الفيديو وهي تقود السيارة وتبارك للمرأة السعودية على حصولها على حق من حقوقها.