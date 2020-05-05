وضعت الفنانة المصرية ” نور الغندور”، نفسها في موقف محرج أمام جمهورها ومتابعيها، وذلك بعد أن وضعت وجهها على جسم عارضة أزياء شهيرة، مستخدمة برنامج تعديل الصور” فوتوشوب”.

حيث تعرضت الغندور لموجه حادة من الإستهزاء والتهكم من قبل روّاد السوشيال ميديا جراء ما فعلته، ووجه لها البعض انتقادات حادة، وعبّر البعض عن صدمته لقيامها بذلك، حيث أنها لا تحتاج أن تضع وجهها على جسد فتاة أخرى لأنها بالفعل تتميز بالجمال وبإطلالتها الرائعة.

الصورة الأصلية والصورة المفبركة التى نشرتها نور الغندور

وهنا تأتى المفاجأه عند قيام صاحبة الصورة الأصلية عارضة الأزياء الدنماركية الشهيرة” دانييلا جونز”، بكشف الأمر، والتعليق على تلك الصورة المفبركة بشكل فوري ، مسببه بذلك إحراج كبير للفنانة نور الغندور.

حيث نشرت جونز الصورتين عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمى علي موقع “إنستجرام”، وعبرت عن دهشتها من خلال تعليق، حيث قالت: “ماذا؟؟ نعم هذه هي أنا الحقيقية.. شكراً لكم على رسائلكم.. هذا أمر غريب “.

تعليق العارضة دانييلا جونز صاحبة الصورة الأصلية

أما عن حياة الفنانة نور الغندور المهنية، فيُذكر أنها تخرجت في عام 2017 من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وبدأت مشوارها الفني كمذيعة في قناة الراي، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات ولكنها حققت النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل “سكن الطالبات”، وواصلت عملها في التمثيل بعد ذلك وشاركت في العديد من الأعمال الفنية.