تسبب أحد المشاهد الذي جمع الفنانة نور الغندور مع الفنان مهند الحمدي ضمن أحداث مسلسل “دفعة بيروت” في إثارة جدل واسع مما جعلها ترد على التعليقات في مقطع فيديو تشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

وتحدثت نور الغندور، في الفيديو، عن مشهد تحضيرها لحفل زفافها وارتداء فستان الزفاف، والتي تتفاجئ فيه بظهور “منصور” مهند الحمدي الذي يطلب منها أن لا تتزوج من خطيبها وأن تهرب معه بعيدا ويتوسل لها من أجل أن تنفذ خطته،

وقالت نور الغندور: “هناك شيء لم استطع أن اتحدث عنه بخصوص التعليقات على حلقات مسلسل (دفعة بيروت) شكرا على ردود الأفعال حول الحلقات، كمية الجمهور التي تتحدث معي عن مشهد الزواج، الذي ظهر فيه مهند الحمدي، والتعليقات الإيجابية عن المشهد اسعدتني”.

مهند ونور الغندور يوم الناس طارو فيهم انهم كبلز وينفعون لبعض غثونا كل شوي مسلسل وتمثيل اقل مايقال عنه سيئ لا فكرة ولا دراما مسلسلات تافهة قائمة على الشكل البنات خاقين على مهند والعيال خاقين على نور عشان كذا مرتفعه مشاهداتهم تفاهة والله pic.twitter.com/BXiaoGjVTj — الدحم. (@Slfer_22) December 19, 2020

وتابعت نور الغندور: “اشكر الجمهور وأصدقائي الذين قدموا لي التهنئة بسبب هذا المشهد، والله العظيم قدمتوا بالنسبة لي شيء رائع، لا تتخيلوا كم السعادة التي زرعتوها في شخصي بسبب ردود افعالكم وتعليقاتكم”.

وكان المشهد الذي جمع كل من “جميلة” نور الغندور و”منصور” مهند الحمدي قد أثار ردود فعل واسعة ونشر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقاطعا من الحلقة.

بينما نال اهتمام وتعليقات الجمهور كذلك فستان الزفاف الذي كانت ترتديه نور الغندور في المشهد حيث ظهر ممزقا.