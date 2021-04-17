اضطرت الفنانة السعودية نيرمين محسن ان تبرز بطاقة هويتها اثناء استضافتها في احد البرامج التلفزيونية المذاع خلال شهر رمضان بهدف اثبات انها سعودية الجنسية.

فقد تم تقديم نيرمين محسن، خلال حلولها ضيفة على برنامج “المتهم”، بأنها تثير اللغط حول عائلتها للبقاء في دائرة الضوء وبافتعال الحروب في الوسط الفني.

وخلال اللقاء يسألها مقدم البرنامج، عن عائلتها وجنسيتها بالقول “انت نرمين مين؟ نرمين محسن، نرمين علي، نرمين محسن الزهراني، نرمين الزهيري انت مين بالظبط؟”.

بدورها اكدت نرمين محسن على اللغط الكبير الذي اثير حول اسم عائلتها قائلة “اخذ كثير اكبر من حجمه الموضوع” ليطالبها بعدها المذيع بابراز بطاقة هويتها ان كان لديها الجرأة لاثبات جنسيتها وهو ما قامت به بالفعل قائلة “اليوم الرد قولا وفعلا”.

وعن مشاركتها في سن مبكرة في مسلسل مرايا مع الممثل السوري ياسر العظمة قالت نرمين “ما في فنان وقف امامه بواسطة وهو لما شافني ما فكر بأشياء ثانية مثل انا من وين”.

يذكر أن نرمين محسن بدأت التمثيل عام 2010 من خلال تجسيدها دور نصابة في مسلسل أبو جانتي مع الفنان السوري سامر المصري. وبعد هذا المسلسل اختارها الفنان ياسر العظمة لتشارك معه في مسلسل مرايا 2011 وقامت بالمشاركة بأدوار صغيرة خلاله