شاهد.. نيكول سابا مع زوجها برحلة رومانسية إلى تركيا

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وزوجها الفنان يوسف الخال، على قضاء عطلة خاصة بعد انتهاء الأولى من تصوير مشاهد مسلسلها «الهيبة2».

الزوجان سافرا، إلى تركيا وتحديدًا إلى مدينة بودروم الساحلية وهي من أشهر المدن التي يقضي فيها النجوم عطلاتهم الخاصة.

يوسف الخال نشر صور من العطلة عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وظهرا فيها بنفس الإطلالة، وحصدت الصور العديد من تعليقات جمهورهما الذي تغزل في جمالهما.

يذكر أن نيكول سابا، تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «الهيبة»، مع تيم حسن، ومنى واصف، ورفيق على أحمد، وهو من تأليف هوزان عكو، وإخراج سامر البرقاوي.