نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من لقائها مع الفنانة ” نيللي ” في أحدث ظهور لها بعد غياب وذلك على هامش حضورها لحفل توقيع كتاب ” حكايات العمر كله ” للفنان سمير صبري والذي صدر قبل أيام .

وخلال اللقاء تحدثت نيللي عن سبب اختفاءها وابتعادها عن الأضواء قائلة : ” يا بخت من زار وخفف ” .

وأشارت إلى أن عدم ظهورها في أي عمل جديد لا يرجع إلى عدم رضاها عن الساحة الفنية ولكنها قد اكتفت مما قدمته كما إنها سعيدة بالهدوء في حياتها بالابتعاد عن متابعة الأخبار والشائعات والسوشيال ميديا .

وعن كتاب حكايات العمر كله للفنان سمير صبري أكدت على إنها لم تسأله عن إذا كان قد ذكرها به ولكنها تعلم أنه بالتأكيد ذكرها في كتابه وتحدثت عن استمتاعها بالعمل معه في أعمالهما السابقة .