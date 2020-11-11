ارك النجم محمد رمضان جمهوره على موقع إنستقرام مقطعا مصورا له برفقة النجمة نيللي كريم، داخل أحد المطاعم في دولة الإمارات وهما يمارسان هواية تحطيم الصحون، وأكد رمضان انه ونيللي “حطما المطعم حرفيا”، كما ابدى سعادته لصدفة لقاء كريم.

رمضان ظهر في المقطع بإطلالته الجديدة بالشعر الأبيض للترويج لأغنيته الجديدة، بينما تواجدت نيللي كريم في الإمارات لتصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم “الثلاثاء 12″، وتبادل الثنائي تحطيم الصحون، على أنغام أغنية محمد رمضان “يا حبيبي”، وعلق على الفيديو قائلا: حرفيا كسرنا المطعم، مبسوط انى شوفتكم النهارده.

وقامت نيللي كريم بنشر مقطعا أخر يجمعها بمحمد رمضان وهو يتناوب معها تحطيم الصحون، ثم يقوم بتحيتها، وعلقت على تحطيمها للصحون قائلة: هذا ما حدث بعد تناول العشاء، وكشفت عن تناولهما العشاء في مطعم يوناني يتبع أسلوب تكسير الأطباق بدلا من غسلها، استلهاما للتراث اليوناني القديم.

وسبق أن أعلنت نيللي كريم، الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم “الثلاثاء 13″، ويحكي قصة ثلاث فتيات في مراحلة المراهقة يواجهن مشكلات مع أهلهن بسبب أحلامهن وهو من تأليف وإخراج مجدي السميري.

الفيلم تم تصويره بين القاهرة وأبو ظبي، وتؤدي نيللي دور والدة نور إيهاب، التي تعزف المزيكا، بينما يجسد والدها الفنان سامر إسماعيل.