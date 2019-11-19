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شاهد .. هازال كايا تضع مولودها الأول .. ونشر الصورة الأولى لهما بعد الولادة

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أفادت وسائل إعلام تركية عن وضع الفنانة التركية ” هازال كايا ” لمولودها الأول من زوجها ” على آتاي ” في أحد مستشفيات تركيا .

وإنهما بصحة جيدة للغاية وقد أطلقت عليه اسم فكرت علي .

وانتشرت الصورة الأولى للنجمة التركية ​مع مولودها فكرت علي وزوجها علي آتاي وذلك من داخل المستشفى .. وبدا القليل من وجه الطفل فيما كانت هازال نائمة وزوجها بجانبها ويضع يده على رأسه .

يذكر أن هازال كايا قد تزوجت من الممثل والمخرج التركي علي آتاي في شهر فبراير لعام 2019 بعد ان جمعتهما علاقة عاطفية لسنوات طويلة .

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