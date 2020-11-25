شاركت الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أرسلها لها أحد متابعيها والتي ظهرت فيها مرتدية طرحة الزفاف .

وكتبت هالة صدقي في تعليقها على الصورة : ” عريس بعتلي صورتي بالطرحة علشان يكون له الأسبقية .. والله انتوا جمهور قمر وبجد بتسعدوني ” .

وعلق أحد المتابعين على ذلك مهاجما هالة صدقي في تعليقه قائلا : ” المفروض تفكري إن عندك أولاد علميهم صح وأعطيهم كل وقتك لهم وربنا بيعوضك إن شاء الله ” .

لترد عليه هالة صدقي وتكتب : ” يا سيدي بنهزر بنهزر هو أنا اتطلقت أصلا .. ومين قالك أنا بعمل إيه مع ولادي .. بنهزر ” .