اعتذر الفنان المصري أحمد فلوكس من مواطنه الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد الهجوم الحاد الذي شنه عليه عقب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مؤكدا أنه قامة كبيرة مقاما ونجومية وتاريخ وله كل الحب والتقدير، مشيرا إلى أنه لن يرد عليه مرة أخرى، وأن الموضوع بالنسبة له انتهى.

وقال فلوكس، عبر حسابه على انستجرام: “أنا مش هارد على كلام أستاذ هانى شاكر، أستاذ هانى قامة كبيرة ولا يمكن أبدا أقول كلمه بعد كلامه، أنا وجهة نظرى كانت واضحة، حتى لو اضايق فله الحق وله كل الحب، وأرفض نهائى الظهور فى برنامج أستاذ وائل الإبراشى للرد على كلام نقيب الموسيقيين ولن أرد”.

وتابع فلوكس: “الموضوع بالنسبالى اتقفل وقدمت اعتذار، والأستاذ الكبير يقول ما يحلو له، وعلينا الصمت وعدم الرد، فلا كلام بعد الكبير سواء أخى الأكبر الدكتور أشرف ذكى، أو أخونا الأكبر قيمة ومقاما ونجومية وتاريخ الأستاذ هانى شاكر، الموضوع اتقفل ومش هاتكلم فيه تانى نهائى وبالنسبالى خلص، خلونا نشوف شغلنا”.

وكان هاني شاكر قد رد على فلوكس رافضا اعتذاره قائلا: “”هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى.. أعمل أفلام بعيد عنى.. أنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا.. حسبى الله ونعمة الوكيل”، وأضاف “شاكر”، أن “فلوكس”، لو كان عضواً بنقابة الموسيقيين لكان “شطبه” منها، وتابع: “السوشيال ميديا ورتنا بلاوى.. إحنا وصلنا للحضيض.. والله لو هو عندى فى النقابة لأشطبه”.”

يأتي ذلك بعد أن كان احمد فلوكس ش، هجوما حادا على هاني شاكر واتهمه بالمتاجرة بوفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي قائلا: “دلوقتى كله بيقول الله يرحمه.. كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هانى شاكر اللى قال أنا معرفوش بس قلبى وجعني”، مستطردًا: “طب قلبك موجعكش وهو مش لاقى مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة فى مخه“.