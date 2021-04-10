احتفل الفنان المصري ” هاني عادل ” يوم أمس الجمعة بزواجه من الممثلة اللبنانية ” ديامان بو عبود ” في حفل بسيط أقيم في أحد الفنادق في دهب .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل جاء من بيها مقطع لهاني عادل وهو يوجه رسالة بكلمات رومانسية إلى زوجته فقال : ” هحاول أكون إنسان أحسن علشان يبقى معاه دياموند .. بحبك يا دياموند القلب ” .

وتابع : ” وبتمنى من ربنا إني أسعدك وبوعدك ان أحاول على قد ما أقدر طول ما إنتي طايرة لفوق مشدكيش معايا على الأرض وإني أحاول أخف وأطير معاكي فوق ” .

كما ظهر هاني عادل مع عروسه في مقاطع أخرى وهما يرقصان على أنغام أغاني مختلفة .. كما غنى لها أغنية ” يا حلو يا مسليني ” لصباح فخري وأغنية ” أنتيكا ” لفرقة ” وسط البلد ” .

يذكر أن ديامان بو عبود هي ممثلة لبنانية ومن أعمالها مسرحية ” شيء غريب ” .. كما قدمت مسلسلات منها : السجينة وبنت الشهبندر وروبي .. ومن الأفلام : دخان بلا نار ووينن وفي سوريا وقضية رقم 23 .

وسبق وأن تعاونت بو عبود مع هاني عادل في مسلسل ” السهام المارقة ” الذي عرض عام 2018 .