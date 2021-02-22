تلقت الفنانة المصرية، المقيمة في الكويت، هبة الدري الكثير من الدعم من زملائها في موقع تصوير مسلسل مارغريت وذلك بالتزامن مع أزمة طلاقها ومحاولة من الجميع لمساعدتها بعد إعلان المخرج نواف العلي الانفصال عنها بشكل رسمي.

وظهرت هبة الدري في فيديو نشرته الفنانة ريم ارحمة برفقة زملائها في مسلسل مارغريت المنتظر عرضه في رمضان 2021 حيث قدموا لها الهدايا بجانب الحلوى والكيك كما حضرت لها النجمة حياة الفهد وليمة غذاء رائعة في ظل حالة من الحرص على رسم الابتسامة على وجه هبة الدري.

وظهرت هبة الدري، في الفيديو، وهي تأكل بعض الحلوى في حين حاولت ريم أرحمه اقناعها بالحفاظ على وزنها إلا أن هبة ردت عليها أنها تريد استعادة الوزن الذي خسرته من قبل فلم يعد هناك أي داعي للحفاظ على وزنها.

وكان المخرج نواف العلي قد أعلن انفصاله الرسمي عن هبة الدري وعدم مسؤوليته عن أي حديث أو تعليق لها من خلال تعليق نشره عبر حسابه على سناب شات وأضاف بعدها تعليق آخر كتب فيها: لتتأكد أنك رجلاً كن رجلاً أمام الرجال. في حين أن هبة الدري علقت على الطلاق بشكل غير مباشر بعد أن نشرت صورة من مسلسل مارغريت وعلقت عليها قائلة أن الصمت مهابة في بعض المواقف.

وأكدت هبة الدري أن الإنسان يجب عليه الحفاظ على مستواه وقالت: مع الناس الي مو محترمه لازم نسكت عشان لا ننزل لمستواهم.

الجدير بالذكر أن نواف العلي قد تزوج من هبه الدري عام 2012 في حفل أقيم في الكويت ورزق منها بطفلين هما بدر وفهد، إلا أنه لم يكن الزواج الأول لنواف العلي حيث كان قد تزوج قبل هبه بسيدة أخرى من خارج الوسط الفني ورزق منها بطفل هو عبدالعزيز أكبر أبنائه.

ومن أكثر الأمور التي أثارت الجدل حول هذا الزواج هي فارق العمر بين هبه الدري ونواف العلي لأن هبه الدري من مواليد عام 1982 في حين أن نواف العلي من مواليد ديسمبر 1984 أي أنها أكبر منه بعامين تقريباً.