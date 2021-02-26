سخرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري من بعض التقارير الصحفية التي تساءلت عن سبب تغير ملامحها وان كانت قد حضعت لعمليات تجميل.

ونشرت هبة الدري مقطع فيديو أظهرت فيه بعض هذه التقارير حيث قرأت احد العناوين الذي يقول “هل تبدلت ملامحها” لترد ساخرة “شلت راس وركبت راس بس” وتابعت “ما فهمت يعني متى بعد وقبل التجميل؟ متى سويت تجميل؟”.

وأضافت هبة الدري: “اذا انا بسوي تجميل ترى بقول ما رح استحي وايد عادي لأنه شيء عادي يخصني”.

واوضحت هبة الدري ان سبب تغير ملامحها في الصور المتداولة هو الماكياج.

من ناحية أخرى، أثار طلاق هبة الدري جدلا كبيرا خاصة حول تصرف زوجها الفنان الكويتي نواف العلي الذي نشر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام نبأ انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الفنانة هبة الدري، وأكد على وقوعه منذ فترة لكنه اثار الجدل بسبب اعلان تبرئه من تصرفات طليقته فكتب قائلا: “أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله”.

من جانبها حرصت هبة الدري على التعليق بشكل غير مباشر على قصة طلاقها من نواف العلي، ونشرت عبر حسابها على “انستجرام” رسالة أكدت فيها على رغبتها في الصمت فكتبت: “الصمت في بعض المواقف مهابة”، كما نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة فيديوهات ظهرت فيها وهي تمارس حياتها الطبيعية، وتحضر لدورها في مسلسل “مارغريت” الذي تشارك في بطولته مع الفنانة الكويتية حياة الفهد.