شاهد.. هبة طوجي تطرح أغنية مسلسل “طريق”

طرحت الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ على قناتها الخاصة عبر يوتيوب فيديو كليب الأغنية الخاصة بالمسلسل الرمضاني المقبل “طريق” ، والتي حملت اسم المسلسل أيضا.

أغنية “طريق” من كلمات غدي الرحباني، موسيقى أسامة الرحباني، والكليب من إخراج روبير كريمونا.

أمّا المسلسل فيتناول قصة حب بين شاب “​عابد فهد​” وفتاة “​نادين نسيب نجيم​” ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريا واجتماعيا تتوج بالزواج.

وقصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ وسيناريو وحوار سلام الكسيري، وإخراج رشا شربتجي.

ومن المتوقّع أن تلقى هذه الأغنية نجاحا كبيرا، وذلك ظهر من خلال تعليقات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.