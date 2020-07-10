حلت الممثلة السورية هبة نور ضيفة على الاعلامي اللبناني هشام حداد في برنامج “راحت علينا” المذاع على قناة “لنا” حيث كشفت عن بعض تفاصيل حياتها الخاصة لا سيما أسباب طلاقها وتعرضها للخيانة.

وكشفت هبة نور أنها انفصلت عن زوجها السوري الذي ارتبطت به بعد علاقة حب. ولفتت إلى أنها أخذت قرار الطلاق بعد تكرار خيانته لها وردا على سؤال من هشام حداد قالت هبة نور “صاير الرجل عنا بموت تياخد المرة وبس تصير ملكه خلص بأمن عليها بالبيت وبصير بدو يروح يخون” وتابعت “ما بدي اظلمكم يا شباب بس اغلب الشباب صايرين خوانين أكثر من النساء”.

كما ردت على سؤال عن الإنجاب عبرت عن حبها الشديد لتيم ابن شقيقها، لافتة إلى أن بعض المتابعين يعتقدون أنه ابنها. وذكرت أنها لا تهتم حالياً بموضوع الأمومة وتركز على حياتها المهنية في الوقت الحاضر.

وكانت هبة نور قد اعتزلت الفن عام 2015 بعد زواجها من أحد المنتجين المعروفين بعالم الإنتاج التلفزيوني، واستفرت في دبي لكنها أعلنت طلاقها بعد ثلاث سنوات من الارتباط.