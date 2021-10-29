عبرت الفنانة ​شمس الكويتية​ عن فرحتها بتجاح حفلتها في مهرجان بابل مساء الخميس حيث نشرت عددا من التغريدات عبر حسابها على تويتر للتعبير عن شكرها لجمهور العراقي.

وفي احد هذه الفيديوهات ظهر الجمهور هو يهتف للفنانة الكويتية والتي علقت كاتبة: “اجمل ماقد يحدث لأي انسان هو محبة الناس وانا الله وهبني عشق الناس واحترامهم وهذا اهم من فن واغاني”.

اجمل ماقد يحدث لأي انسان هو محبة الناس وانا الله وهبني عشق الناس واحترامهم وهذا اهم من فن واغاني احبكم pic.twitter.com/8I45Hg1Vsl — #شمس (@shamsofficial) October 29, 2021

وقد علقت الاعلامية العراقية سهير القيسي على تغريدة شكرت فيها شمس جمهورها العراقي حيث كتبت “شكراً حبيبتي شمس ، #العراق يعود لمجده بمحبتكم و بوجودكم ، قد لا يفهم كل الناس افكارك لكن صدقيني كلنا نفهم ونعي مقدار محبتك للإنسان”.

شكراً حبيبتي شمس ، #العراق يعود لمجده بمحبتكم و بوجودكم ، قد لا يفهم كل الناس افكارك لكن صدقيني كلنا نفهم ونعي مقدار محبتك للإنسان https://t.co/08fpOFQKYt — official سهير القيسي (@Souhair_Alqaisi) October 29, 2021

يذكر ان وسائل اعلام عراقية كانت قد تحدثت عن انسحاب شمس الكويتية من الحفل بسبب مشاكل في الصوت، فيما ردد الجمهور عبارة ‏‏”فشلتونا‏‎”

وانطلقت فعاليات “مهرجان بابل الدولي”، مساء الخميس، على مدرجات مدينة بابل الآثرية 100كم جنوب العاصمة بغداد، تحت شعار ‏‏”من بابل الحضارة نصنع الحياة”.‏