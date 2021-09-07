شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجوماً نارياً على مواطنتها الفنانة شجون الهاجري ، بسبب مسلسل ملاك الرحمة، وتعمدت التحدث عنها بصيغة المذكر ما أثار استفزاز جمهور الفنانة الكويتية، وعرض مواطنتها الإعلامية الشهيرة لهجوم حاد في التعليقات.

وقالت مي العيدان خلال تقديمها برنامج “كشف حسان، : “راح أتكلم عن المسلسل اللي مكسر الدنيا كآبة، العمل مو حلو، أنا الحكي هذا قلته لمؤلف المسلسل، العمل فيه كمية كآبة، ودخلنا كمان في مرحلة البشاعة، فيه ناس شافوا إنه المسلسل واو، هو لأنه الحقبة ساحرة، لن العمل تكلفته وميزانيته عالية ولم يبخل عليه أحد، وكان ممكن يربحوا أكتر من عليه لكن هو شاف إنه يقلل من ربحه مقابل كواليتي عالي وهذا شي جيد”.

واتهم البعض مي العيدان بأنها تهاجم شجون الهاجري بسبب خلافهما وهو ما ردت عليه الإعلامية الكويتية قائلة: “أنا ما أدخل علاقتي الشخصية مع شجون الهاجري في رأيي بالعمل الفني، لكن لازم يكون فيه شفافية، لكن شجون الهاجري فقدت رونقها بسبب المشاكل اللي دشت فيها، واللي مرت بيها، لكن المسلسل مو حلو، وده مش معناه إنها لو عملت مشهد حلو ما راح أقول.. هي آخر مسلسل كان دموع فرح ما حقق نجاح، والمواجهة ما حقق نجاح، إلى جانب إيماني بأن محمد الكندري هو مؤلف غير ناجح تليفزيونياً، والعمل اللي الوحيد اللي نجح له كان بسمة نجاة ولأن نجاح حسين عدلت وراه”.

وأضافت: “شجون دايما عندها إنها هتكسر الدنيا، لكن فيه مبالغة وايد، ومنها سالفة الرقصة، والناس دخلت تقولي وين وصلنا بهذا الرقص، فكنت عايزة أقولكم اعتبروها أخوكم الصغير يعني!، واللي قال لما حطيت فرق الثرا عن الثريا وزعلوا، فدي وجهة نظر، والرقصة اللي رقصتها إيه اللي دخلها ببانو بانو.. سعاد حسني لما رقصت على الأغنية ما كانت ترقص، كانت تسوي حركات وعايزة تبين إنها مجروحة.. مكانتش بترقص.. هي كانت تقصد جربت ابن بلدها واتخدعت فيه”.

وتابعت: “مسلسل شجون فيه مشهد أنا شوفته في الحلقة الأخيرة حسبي الله ونعم الوكيل الصراحة، هذا ما اعتق إنه موجود في الإجازة حق وزارة الإعلام، وهو المشهد اللي رحمة وهي صغيرة، واللي بتقوم بدورها الأخ شجون، وبقول الأخ شجون لأنها بتقول إن بداخلها راجل.. المهم، المشهد ده بيزوجوها وهي بنية صغيرة، ويتزوجها ويصير مشد الدخلة، إنه بياخدها ما أدري إنه طفلة بتتزوج وحاطة مكياج كامل، وماشي كان بيحصل هاد، لكن الناس مو فاهمة، حتى بعض الواقع حاطين مشهد ما بعد الدخلة واللي قاعدة بتبكي فيه”.

وحرقت مي العيدان أحداث مسلسل ملاك الرحمة وقالت في الحلقة التي هاجمت فيها شجون الهاجري: “أنا بتوقع إن اللي بيحصل إن البطلة بتشوف خيالات، وهذا أنا قلته لأحمد العوضي مؤلف المسلسل، وباقي كام حلقة من المسلسل وده يبان، أحمد العوضي ما قالي إنتي غلطانة لكن قالي إنك ذكية، وأنا بقولها وهذا اللي أتوقعه في الحلقات القادمة، لأن الدراما لما بتتكتب بيكون فيه منافذ، وهذه المنافذ ما تقدر حد يتجاوز عنها”.