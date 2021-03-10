نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحتفال شقيقتها ” علياء يموت ” بعيد ميلاد هيفاء ال 49 .

فظهر في مقطع الفيديو هدية علياء يموت لشقيقتها بمناسبة عيد ميلادها والتي جاءت عبارة عن لوحة مرسومة لوجه هيفاء وهبي على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ومدونا إسمها عليها مع عبارة ” عيد ميلاد سعيد ” ,

وكتبت هيفاء وهبي في تعليقها على الفيديو معربة عن سعادتها بتلك الهدية قائلة : ” ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة .. رسمتني على رمال شاطيء البحر في دبي .. هدية من أطيب وأحن أخت بالعالم ,, بحبك كتير اختي ” .