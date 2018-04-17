شاهد… هذا ما فعلته مريم حسين حتى تنجو من السجن!

في محاولة منها لانهاء ازمتها بشكل ودي، قامت مريم حسين بتقديم اعتذار عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات.

فالفنانة المغربية التي تواجه حكما بالحبس لستة أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى الفنان حسين المنصور قامت ببث فيديو بعد صدور الحكم تحدثت فيه إلى جمهورها وأكدت أنها لن تسبق الأحداث وستنتظر ما سيحدث في نهاية الأمر وشكرت من وقف بجانبها، مشيرة أنها لم تخطئ بعد استعانتها بمثل شهير “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”.

لكن يبدو أن مريم بدأت تشعر بالقلق وأنها من الممكن أن تسجن، لذا حرصت على تقديم الاعتذار للفنان حسين المنصور.

وظهرت مريم في فيديو جديد تقول إنها أخطأت، وأن ردها في ذلك الوقت بأنها نادمة على العمل معه كان ردا سيئا وانفعاليا.

وأضافت موجه كلامها له أنها تعتذر مؤكدة على خطئها عندما قالت ما قالته، مشيرة إلى أن دفاعها عن نفسها في ذلك الوقت لم يكن بالشكل الجيد.

قضت محكمة الجنح الكويتية الأربعاء 11 أبريل غيابيا بسجن الممثلة مريم حسين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد الإساءة إلى الفنان حسين المنصور، من خلال مقطع فيديو لها.

وتضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد ادعاء وكيلي الفنان المنصور ضد الممثلة مريم حسين بدفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وتعود الواقعة إلى رفع المنصور دعوى قضائية ضد مريم حسين، لنشرها مقطع فيديو عام 2016، يسئ إليه، معبرة عن عدم احترامها له وندمها على التعاون معه.

وجاء تصريح الممثلة عقب تعليق المنصور على مسابقة ملكة جمال الخليج التي فازت بها مريم، واعتبرت وقتها أنه يسئ إليها في تعليقه على المسابقة.