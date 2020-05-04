تحدث الفنان المصري هشام سليم عن زوجته السعودية السابقة نادية الغالب مؤكدا انه ما زال يحبها ويتمنى العودة اليها.

وقال هشام سليم، ردا على سؤال من المخرجة ايناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، عن نادية الغالب “مع الاسف هي سعودية وراحت السعودية وكان في مشاكل عندها فما كانت حتقدر ترجع وتكلمنا وقررنا انه نحنا لازم نتطلق وخلاص”.

واضاف “مراتي الثانية بحبها لغاية دلوقت واتمنى انها ترجع وانه نرجع نتزوج ثاني ست كويسة اوي ومش حلاقي زيها”.

غير ان هشام سليم رفض الحديث عن زوجته الاولى ميرفت النحاس ووالدة ابنائه نور وزين وعصمت مؤكدا لا يوجد اي تواصل بينه وبينها.