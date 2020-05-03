كشف الفنان المصري هشام سليم، عن خضوع ابنته نورا لعملية تحول جنسي لتصبح ذكرا واسمه نور.

واكد هشام سليم، خلال مشاركته في حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه ايناس دغيدي على شاشة “القاهرة والناس”، أنها منذ ولادتها وهي تشعر أنها ليست طبيعية وكانت دائما تراودها الشكوك حتى بلغت 18 عاما، ليتأكد أنها ليست أنثى وأنما ذكر.

وتابع هشام سليم: “بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا إنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي”.

وأضاف هشام سليم:”في يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة”، مؤكدا أن قرار ابنتها بالتحول لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.

وأشار إلى أن جميع أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونه على استكمال حياته كولد الآن، معبرًا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة قائلا: “عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حاولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن”.