احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بعيد الميلاد الأول لزوجها هشام عاشور في نيويورك بعد أسبوع من زواجهما،

حيث كشف عاشور لاعب الاسكواش السابق عن فيديو في ستوري انستجرام الخاص به وهويحتفل بعيدميلاده برفقةنيللي وشقيقة رامي عاشور وعدد منأصدقائه المقربين هناك عاشور قضي فترة طويلة فين يويورك ثم عاد الي مصر بعد تغيرات جائحة كورونا .

وفي نفس السياق نشرت نيللي كريم صورة لها برفقة هشام وهي تعانقه ومن خلفهم ناطحات نيويورك الشاهقة، حيث سافرا لقضاء اجازة شهر العسل .

وتستكمل الفنانة نيللى كريم شهر العسل برفقة زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في نيويورك، فبعدما أقامت حفل زفافها بأحد قري الساحل الشمالي منذ أسبوع ، طار العروسين إلي نيويورك، لقضاء إجازة شهر العسل.