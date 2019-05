شاهد.. هكذا احتفل كيم كاردشيان وكانيي ويست بعيد زواجهما الخامس

فاجأ النجم الأمريكي كانيي ويست زوجته نجمة الواقعكيم كارداشيان بمناسبة الذكرى الخامسة لزواجهما بهدية عبارة عن رحلة مفاجئة إلى ولاية لاس فيغاس الأمريكية، من أجل حضور حفل للمطربة الفرنسية سيلين ديون.



ونشرت كيم كاردشيان عبر حسابها على تويتر صورتين جمعتها مع كانيي وسيلين ديون وعلقت عليهما بالقول: “موعد ليلي مع سيلين ديون My heart will go on” في إشارة الى أغنية فيلم تايتانيك الشهيرة.

Date Night in Vegas w @celinedion My heart will go on pic.twitter.com/VCjwHikDBs — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 26, 2019

واضطر الزوجان للعودة إلى منزلهما بلوس أنجلوس، اليوم، بسبب أطفالهما الأربعة، فيما جمعتهما صورة مع النجمة “سيلين”، بعد العرض الخاص الذي شاهده كل من “كيم” وزوجها بين الحشود.

وفي 9 مايو الجاري، أعلنت “كيم” عن ولادة طفلها الرابع “بسالم” من أم بديلة، ووفقا لوسائل الإعلام العالمية، ولد الطفل في مركز “Cedars Sinai”، الطبي في لوس أنجلوس، وقالت نجمة تليفزيون الواقع لمتابعيها على “تويتر”، البالغ عددهم نحو 60 مليون حساب: “لقد وصل، وهو رائع”.