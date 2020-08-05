طمأنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت امس الثلاثاء كما نشرت مقطع فيديو أظهر الخراب الذي اصاب منزلها القريب من مكان وقوع الانفجار.

وأظهرت من خلال المقطع الاضرار التي لحقت به حيث بدت الفوضى سيدة الموقف مع تكسر بعض الواجهات الزجاجية وأرفقته بالتعليق: “نحن كلنا بخير، الحمدلله، قدر الله وما شاء فعل. بيتي جنب الانفجار”.

يشار إلى أن هيفاء علقت على الحادثة من خلال حسابها على “تويتر” وكتبت: “اللي صار اليوم ببيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار”.

وأضافت: “قلبي عم بيوجعني عللي صار ببيروت ابشع يوم شفته بحياتي يارب تصبر شعبنا واهالينا. يا رب ترحم اللي استشهدوا. يارب تشفي كل مصاب. لا تنسوا اللينانيين في دعائكم”.